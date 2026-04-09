Μαρούσι: Αιματηρή ληστεία με μαχαίρωμα 17χρονου για μια αλυσίδα - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Αιματηρή ληστεία με μαχαίρωμα 17χρονου για μια αλυσίδα

Περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας / Φωτογραφία: EUROKINISSI / Δανάη Δαυλοπούλου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας 17χρονος έπεσε θύμα αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης στο Μαρούσι.

Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, 18 και 20 ετών, όταν τους προσέγγισε άγνωστος άνδρας.

Ο δράστης, κρατώντας μαχαίρι, απείλησε τον 17χρονο και του ζήτησε να του παραδώσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, ο άγνωστος του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι.

Μαρούσι: Από το ΚΑΤ στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μαρούσι ληστεία μαχαίρι ΕΛΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

