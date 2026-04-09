Μαρούσι: Αιματηρή ληστεία με μαχαίρωμα 17χρονου για μια αλυσίδα - iefimerida.gr

Ένας 17χρονος έπεσε θύμα αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης στο Μαρούσι.

Ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, 18 και 20 ετών, όταν τους προσέγγισε άγνωστος άνδρας.

Ο δράστης, κρατώντας μαχαίρι, απείλησε τον 17χρονο και του ζήτησε να του παραδώσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Όταν ο νεαρός αρνήθηκε, ο άγνωστος του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον στο στήθος, στο χέρι και στο πόδι.

Μαρούσι: Από το ΚΑΤ στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία

Μετά την επίθεση, ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.