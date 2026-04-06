Μαρούσι: Ελεύθερος ο σύζυγος της 27χρονης που πήδηξε δύο φορές από τον 4ο όροφο - iefimerida.gr

Ελεύθερος αφέθηκε ο Ρώσος σύζυγος της 27χρονης που πήδηξε δύο φορές από τον τέταρτο σε πολυκατοικία στο Μαρούσι.

Ο Ρώσος σύζυγός της, που συνελήφθη μετά την διπλή πτώση της 27χρονης από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, αρνήθηκε τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στις 8 Απριλίου.

Μαρούσι: Το συμβάν



Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida.gr, σύμφωνα με αστυνομικέ ςπηγές, η γυναίκα αρχικά ανέβηκε στο περβάζι του μπαλκονιού του διαμερίσματος όπου συγκατοικεί με τον σύζυγό της.

Στην συνέχεια έπεσε στο κενό, όμως κατέληξε στο μπαλκόνι του 3ου ορόφου. και παρά τα σοβαρά της τραύματα ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της, κάλεσε το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια και ελάχιστα λεπτά αργότερα βούτηξε και πάλι στο κενό, καταλήγωντας αυτή τη φορά στον αίθριο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, με την κατάσταση της υγείας της να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο 29χρονος Ρώσος σύζυγός της με την βοήθεια διερμηνέα ισχυρίστηκε πως δεν την έσπρωξε και δεν υπήρξε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αποδίδοντας τις ενέργειες της συντρόφου του σε «αψυχολόγητες πράξεις που ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει».

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.