Μαρούσι: Γυναίκα σε αμόκ δάγκωσε αστυνομικό, έφτυνε στο περιπολικό -Νωρίτερα είχε επιτεθεί στον αδελφό της - iefimerida.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 24/9, στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κλήθηκαν στο σημείο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο με πρωταγωνίστρια μία 32χρονη.

Η 32χρονη γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον 41 ετών αδελφό της. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Στην προσπάθεια τους να την ηρεμήσουν εκείνη δάγκωσε τον έναν από τους αστυνομικούς στον βραχίονα.

Μαρούσι: Κλώτσαγε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό

Τελικά οι αστυνομικοί την οδήγησαν στο περιπολικό για να την μεταφέρουν στο Αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο κατά την μεταφορά της βρισκόταν εκτός εαυτούς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι κλώτσαγε και έφτυνε μέσα στο περιπολικό.

Συγγενείς της 32χρονης ζήτησαν την ψυχιατρική της εξέταση και με εντολή της Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στο «Σισμανόγλειο» για σχετική εξέταση.

Σύμφωνα με την γνωμάτευση των γιατρών δεν έχρηζε νοσηλείας ενώ έπειτα από επικοινωνία με τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, αφέθηκε ελεύθερη.