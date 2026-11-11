Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μένουν οι βροχές -Έρχεται αφρικανική σκόνη - iefimerida.gr

Άνοδος της θερμοκρασίας, ηλιοφάνεια, βροχές, αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, για σήμερα, Τετάρτη (11/11), αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Ο καιρός θα εξακολουθήσει να παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα τύπου «Π», με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι νότιοι άνεμοι θα κυριαρχήσουν στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει και τα 7 μποφόρ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη, όπου το μεσημέρι ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου, τιμές υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Στην Αττική, τα φαινόμενα θα περιοριστούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα κάνουν την εμφάνισή τους μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σημειωθούν διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς Κελσίου.

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Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το νότιο ρεύμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοήσει την εκδήλωση βροχοπτώσεων κυρίως στη δυτική Ελλάδα, δυτικότερα της οροσειράς της Πίνδου, ενώ τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα προς το ανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες, καθώς θα περνούν πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, θα μεταφέρουν υγρασία, η οποία θα ευνοεί τις βροχοπτώσεις στις περιοχές κοντά στις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αττικοβοιωτία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας και στη βόρεια Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές ο υδράργυρος θα κινείται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου.

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Παράλληλα, η επικράτηση των νότιων και νοτιοδυτικών ανέμων θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες παρά στην εποχή που διανύουμε.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα τουλάχιστον έως το Σάββατο, χωρίς να απουσιάζουν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σάββατο αναμένεται να ολοκληρωθεί η δράση της συγκεκριμένης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.