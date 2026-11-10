Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πότε θα φτάσει τους 27 βαθμούς ο υδράργυρος, πού θα συνεχιστούν οι βροχές - iefimerida.gr

Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, προβλέπεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά και συνέχιση των βροχοπτώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

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Ο μετεωρολόγος του Open τονίζει ότι το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά προχωρημένο φθινόπωρο, καθώς από την Πέμπτη έως και το Σάββατο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 25-27 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.

Οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχύονται σταδιακά, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν αυτή την ένταση.

Γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία

Όπως εξήγησε, η αλληλεπίδραση των βαρομετρικών χαμηλών που κινούνται από την Ιταλία με τα συστήματα που επηρεάζουν την Ελλάδα δημιουργεί σημαντικές διαφορές στην ατμοσφαιρική πίεση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των νοτιάδων, οι οποίοι μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας.

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Οι άνεμοι αυτοί θα κυριαρχήσουν σε ξηρά και θάλασσα, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα θα συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι, σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 25 με 26 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 27.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η ημέρα ξεκίνησε με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες συνοδεύονται από διάσπαρτες βροχές. Σταδιακά, τα σύννεφα θα περιοριστούν προς το ανατολικό Αιγαίο, επιτρέποντας στην ηλιοφάνεια να επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές.

Αντίθετα, προς τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Και σήμερα θα διατηρηθεί ο καιρός τύπου «Π», με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική, οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας, χωρίς να αναμένονται βροχές. Η υγρασία θα είναι αυξημένη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Το μοτίβο του καιρού τύπου «Π» θα διατηρηθεί το επόμενο διάστημα, με βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα συνεχίσουν να ενισχύονται, μεταφέροντας θερμότερες αέριες μάζες και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Έτσι, παρά τις κατά τόπους βροχές και την αυξημένη υγρασία, οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.