Θερμοκρασίες καλοκαιριού με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές -Πότε αλλάζει ο καιρός, η πρόγνωση Μαρουσάκη

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με βροχές, αφρικανική σκόνη και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το σκηνικό θα διατηρηθεί σχεδόν αμετάβλητο μέχρι το Σάββατο, ενώ μια πρόσκαιρη μεταβολή αναμένεται την Κυριακή, πριν επιστρέψουν οι νοτιάδες και οι θερμότερες αέριες μάζες.

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Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, η χώρα βρίσκεται στον θερμό τομέα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δέχεται διαρκώς θερμότερες αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες στα δυτικά και βορειοδυτικά, όπου δεν αποκλείονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο ήπια φαινόμενα και διάσπαρτες λασποβροχές.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου θα επικρατούν και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας σήμερα ακόμη και τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Ο υδράργυρος βρίσκεται σε επίπεδα 6 - 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή, ενώ τοπικά στα ανατολικά και νότια αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς. Μάλιστα, οι νοτιάδες ενισχύουν περαιτέρω τη θερμοκρασία.

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Στην Αττική, αναμένονται εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι και προς το βράδυ ίσως σημειωθούν κάποιες λασποβροχές. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το πρωί του Σαββάτου, πριν ο καιρός παρουσιάσει βελτίωση λίγο πριν το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου, με τους νότιους ανέμους να ενισχύονται και να αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη ορατότητα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι νεφώσεις θα κυριαρχήσουν και ενδέχεται να εκδηλωθούν ασθενείς, διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20 - 22 βαθμούς.

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Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το ίδιο μοτίβο του καιρού θα διατηρηθεί και το Σάββατο, με θερμές αέριες μάζες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νοτιάδες και λίγες τοπικές λασποβροχές. Οι θερμοκρασίες στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς.

Από το απόγευμα του Σαββάτου ένα ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί γρήγορα από τα βόρεια Βαλκάνια, προκαλώντας πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού μέσα στην Κυριακή. Οι βροχές θα επηρεάσουν τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα στραφούν προσωρινά σε βοριάδες, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και της Δευτέρας.

Η ανάσα δροσιάς, δεν θα διαρκέσει πολύ. Από την Τρίτη αναμένεται επιστροφή στο ίδιο καιρικό μοτίβο, με τους νοτιάδες, την αυξημένη υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και πάλι.

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Οι βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται κυρίως περιμετρικά της χώρας, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα δυτικά και βορειοδυτικά ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά τόπους μεγαλύτερη ένταση.