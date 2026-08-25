Κλέαρχος Μαρουσάκης: Πρώτα μικρή ανάσα, μετά ξανά υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα Τρίτη 25/8, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται το απόγευμα να εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

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Την ίδια ώρα, το μελτέμι στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βοριάδων.

Έρχονται 40άρια στη δυτική Ελλάδα

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές στη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου το θερμόμετρο το μεσημέρι αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40°C.

Όπως εξηγεί ο κ. Μαρουσάκης, τις επόμενες ημέρες η χώρα θα παρουσιάσει διαφορετική εικόνα, καθώς η έντονη ζέστη θα επιμείνει κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα παρουσιάσει υποχώρηση.

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Στις μεγάλες πόλεις οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρούνται και κατά τη νύχτα, προκαλώντας αυξημένη δυσφορία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open.

Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών με τους ισχυρούς βοριάδες δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38°C, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν με μέτριες έως ισχυρές εντάσεις. Η ενίσχυση του μελτεμιού τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο.

Στη νότια Κρήτη οι βοριάδες αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση.

Μικρή ανάσα Πέμπτη και Παρασκευή, νέα άνοδος από το Σάββατο

Από αύριο, Τετάρτη 26/8, η θερμή αέρια μάζα θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται στα δυτικά και νότια. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, από το απόγευμα της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως στις περιοχές που επηρεάζονται από το Αιγαίο.

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Η «ανάσα», ωστόσο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από το Σάββατο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τις θερμές αέριες μάζες να επιστρέφουν και τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν στα δυτικά και νότια.

Σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει ξανά τους 40°C, ενώ οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, το μελτέμι στα δυτικά και νότια ενδέχεται να λειτουργήσει ως λίβας, δηλαδή ως θερμός και ξηρός άνεμος, επιβαρύνοντας περισσότερο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.