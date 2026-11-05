Κλέαρχος Μαρουσάκης: Χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές μέχρι το Σάββατο, έρχεται η «άνοιξη» από την Κυριακή - iefimerida.gr

Σε χειμωνιάτικο σκηνικό ο καιρός στη χώρα μέχρι και το Σάββατο, με τους βοριάδες να ενισχύονται και τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω πτώση.

Όμως, από την Κυριακή το σκηνικό αλλάζει αισθητά, καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με περισσότερη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα θυμίζουν άνοιξη.

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Όπως εξήγησε, σήμερα οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ αύριο Παρασκευή ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυσή τους θα συνοδευτεί από χαμηλότερες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές, οι οποίες, ωστόσο, δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και πού θα έχει κρύο

Σταδιακά θα έρθουν τοπικές βροχοπτώσεις σε μια ζώνη από ανατολική Χαλκιδική έως τα βόρεια τμήματα της Κρήτης και στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

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Αντίθετα, στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ασθενέστερη επίδραση των βοριάδων και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, οι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους σε επίπεδα θυέλλης, κυρίως στο κεντρικό, νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι εντάσεις τους δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Η ψυχρότερη αέρια μάζα που μεταφέρουν οι βοριάδες θα διατηρήσει τις χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και τις πρωινές ώρες, κυρίως Παρασκευή και Σάββατο.

Στο νότιο Αιγαίο, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν πιο ήπιες, ενώ αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα κυμαίνεται από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Στην Αττική θα επικρατήσουν βόρειοιάνεμοι, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες βροχές, κυρίως κοντά στους ορεινούς όγκους, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση από το κύμα των βοριάδων. Η διαταραχή θα αφήσει λίγες βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Από την Κυριακή αλλάζει ο καιρός - «Άνοιξη την επόμενη εβδομάδα»

Οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Το κρύο θα είναι πιο έντονο κατά τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές να παραμένουν κάτω από τους 16 βαθμούς.

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Από την Κυριακή, τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα μεγαλώσουν, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή από τη νέα εβδομάδα, όταν η χώρα αναμένεται να περάσει σε ένα «ανοιξιάτικο» καιρικό μοτίβο. Οι βροχές θα είναι ελάχιστες και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει και τους 22 - 23 βαθμούς Κελσίου.