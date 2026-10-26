Κλέαρχος Μαρουσάκης: Με κρύο και βροχές η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου -Πότε αναμένεται βελτίωση - iefimerida.gr

Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες επικρατούν στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές του Αιγαίου, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Η ημέρα ξεκίνησε με βροχές από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, καθώς και ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου. Το βαρομετρικό χαμηλό αντλεί υγρασία και ενέργεια από το Αιγαίο, ενισχύοντας τη δυναμική του και αυξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται οι Σποράδες, η Μαγνησία, ο Βόλος, η Εύβοια, το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Αττικοβοιωτία, καθώς και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περιοχή του Βόλου, στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες, τα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τη Ρόδο να βρίσκεται επίσης στις περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

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Στην Αττική, η ζώνη των καταιγίδων έχει κινηθεί προς τις Κυκλάδες, με τις βροχοπτώσεις να παρουσιάζουν προσωρινή εξασθένηση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται διαστήματα με ηπιότερα φαινόμενα, όμως τη νύχτα οι βροχές ενδέχεται να ενταθούν εκ νέου, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει νεφελώδης, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τρίτη και την 28η Οκτωβρίου

Την Τρίτη, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τις περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στο επίκεντρο η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη. Πιθανή είναι η εκδήλωση φαινομένων και στη Χαλκιδική.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με κατά τόπους νεφώσεις και σαφώς λιγότερες βροχές.

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Την Τετάρτη, το υπάρχον κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να εξασθενήσει, όμως μια νέα ψυχρή αέρια μάζα από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, διατηρώντας άστατο το σκηνικό του καιρού.

Συγκεκριμένα, αλλαγή των αρχικών εκτιμήσεων για τον καιρό της εθνικής επετείου προανήγγειλε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση.

Ειδικότερα, ενδέχεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο.

Οι Σποράδες, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική και νότια Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των βροχών και των καταιγίδων.

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Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται να φτάσει νωρίς το πρωί και στη συνέχεια να εξασθενήσει, χωρίς να αποκλείονται, ωστόσο, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Έτσι, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και μεγάλου μέρους του Αιγαίου.

Πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ενώ προς την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται πρόσκαιρη βελτίωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η βελτίωση δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς νέα κύματα κακοκαιρίας από τη βόρεια Ευρώπη ενδέχεται να επηρεάσουν εκ νέου τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Η 28η Οκτωβρίου αναμένεται, επομένως, να κυλήσει με αισθητή αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν αποκλείεται να εμφανιστούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

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Meteo: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές

Σύμφωνα με το Meteo, σήμερα, Δευτέρα 26/10, ισχυρές βροχές θα εκδηλώνονται στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στ. Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Στα παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα θα εκδηλώνονται και καταιγίδες. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και νότια και θα επιμείνουν έως την Τετάρτη.

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Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση.

Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 26/10, οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν τους 19–22 °C.

Την Τρίτη 27/10, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 18–21 °C, ενώ στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 22–23 °C.

Την Τετάρτη αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας τη Δευτέρα 26/10 και την Τρίτη 27/10 τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.