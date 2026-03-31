Μαρινέλλα: Με τραγούδια της, σε οικογενειακό κύκλο και λίγους φίλους το ύστατο χαίρε στο νεκροταφείο Κηφισιάς - iefimerida.gr

Παρουσία της οικογένειάς της, αλλά και λίγων στενών φίλων, κηδεύτηκε η Μαρινέλλα στο νεκροταφείο της Κηφισιάς.

Μετά το λαϊκό προσκύνημα και την εξόδιο ακολουθία, τα μέλη της οικογένειάς της τη συνόδεψαν στην τελευταία της κατοικία κάτω από τους ήχους των τραγουδιών της.

Τραγούδια όπως το «Ποτέ να μη χαθείς απ’ τη ζωή μου» και το «Καμιά φορά», ακούστηκαν από τους μουσικούς της με πνευστά μουσικά όργανα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την οικογένειά της, στην ταφή ήταν και οι Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Σταμάτης Φασουλής, Λάκης Λαζόπουλος, Γιάννης Βούρος, Νατάσσα Θεοδωρίδου και η Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο επικήδειος των Αλεξίου και Νταλάρα που συγκλόνισε

Νωρίτερα, στην Μητρόπολη Αθηνών, οι Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας, συγκίνησαν στον επικήδειό τους.

Με παλλόμενη φωνή η Χάρις Αλεξίου είπε: «Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου στις 25 Σεπτέμβριου 2024 στο Ηρώδειο εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, εκεί διάλεξες Μαρινέλλα αρχόντισσα μας να τραγουδήσεις ακαπέλα το μεγάλο αντίο σου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στο βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα ματιά σου και δεν μας τραγούδησες και ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου.

Ο κόσμος που σε λάτρεψε όμως δεν σε άφηνε να φύγεις, δεν σου επέτρεπε να τον αφήσεις, περίμενε να επιστρέψεις γιατί έτσι τον είχες μάθει, να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν. Και όχι μόνοι οι συνάδελφοί σου, αλλά οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, οι μουσικοί, οι ηχολήπτες, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί οι μακιγιέρ, οι κομμωτές, οι μετρ, οι δημοσιογράφοι και όλος ο πολιτικός κόσμος.

Μιλά για σένα όλος ο Ελληνισμός που κατοικεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, που κατέκτησες και αυτόν. Μιλά με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια. Πολλοί σε λένε μάνα, σε λένε φίλη, εξαιρετική συνάδελφο, δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό, μιλάνε για το χιούμορ σου, το νοιάξιμο για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας φίλος είπε όποιον δεν τον αγκάλιασες και δεν του έσφιξες το χέρι τίποτα δεν ένιωσε. Το φως σου το λάβαμε και από μεγάλες αποστάσεις. Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα, αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα φανταστεί πως θα κάνω. Ήσουν δώρο μεγάλης αξίας, μας πλούτισες με πολύτιμες αναμνήσεις, κυρά μου, το καταλαβαίνει» ανέφερε η Χάρις Αλεξίου.

Με λόγια αγάπης και σε προσωπικό τόνο ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησε τον επικήδειο στην τελετή αποχαιρετισμού, απο τη Μητρόπολη Αθηνών, για τη Μαρινέλλα.

«Είναι βαρύ και δύσκολο, ξέρω δεν τα ήθελες αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τα τραγούδια σου. Άνοιξες πόρτες, γκρέμισες ταμπού, δημιούργησες πρότυπα. Μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού, τα τραγούδια της και τη Χαρούλα μας. Τραγουδούσες δεύτερη φωνή και ακουγόταν σαν πρώτη.«Βρε μάνα, πώς τα κάνεις αυτά»;. «Η ανάγκη, αγόρι μου».

Δεν πέθανες Μαρινέλλα. Πέταξες από τη σκηνή του Ηρωδείου πριν ένα χρόνο. Για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, που με πήρε από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Καλό ταξίδι, μάνα!» ανέφερε.