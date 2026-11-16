Μαρινάκης: Παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου -Στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το diesel, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης

Έως τις 30 Νοεμβρίου παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Παρατείνονται οι επιδοτήσεις καυσίμων έως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς η μερική αποκλιμάκωση που έχει παρατηρηθεί στη συγκεκριμένη αγορά κατά τις τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα ως προς τις παρατηρούμενες διακυμάνσεις» τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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«Από τις κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές διαμορφώνεται σε: 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων» πρόσθεσε.

«Ήδη το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται έως τώρα σε 1,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 950 εκατ. ευρώ αφορούν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. ευρώ μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, μέσω της αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου» επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μαρινάκης: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Στις 15 Νοεμβρίου, πριν από 43 έτη, ανακηρύχθηκε μονομερώς το ψευδοκράτος στην Κύπρο, κατά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου. Η ανακήρυξη αυτή καταδικάστηκε ως παράνομη και άκυρη με τις Αποφάσεις 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής και απευθύνει έκκληση προς όλα τα κράτη να συνταχθούν με το Διεθνές Δίκαιο, να αντιταχθούν σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού και να σεβαστούν απολύτως την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της αποσχιστικής αυτής οντότητας.

Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο».



Σε άλλο σημείο τόνισε: «Ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου σε Μετρό και Τραμ και αύξηση της επιβατικής κίνησης καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 επιπλέον δρομολόγια στις τρεις Γραμμές του Μετρό, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Ξεχωριστή είναι η επίδοση της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), καθώς τον Οκτώβριο του 2026, μήνα κατά τον οποίο εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός, πραγματοποιήθηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025. Μάλιστα, ο φετινός Οκτώβριος αποτελεί τον καλύτερο μήνα των τελευταίων ετών ως προς την εκτέλεση δρομολογίων στη Γραμμή 1.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η ΣΤΑ.ΣΥ προχώρησε στην ενίσχυση των δρομολογίων του Τραμ, με την προσθήκη τεσσάρων επιπλέον συρμών κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Ως αποτέλεσμα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.278 επιπλέον δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλληπητήρια του στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια, στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε.

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Είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που με αυταπάρνηση φροντίζουν για την ασφάλειά μας» είπε.