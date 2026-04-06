Πώς μπορεί να εφαρμοστεί το ασυμβίβαστο των υπουργών -Μαρινάκης: Ίσως πρέπει να συζητήσουμε μείωση του αριθμού βουλευτών - iefimerida.gr

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε κατά τη διάρκεια του briefing σε ερώτημα αναφορικά με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή.



Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για τους στόχους και τον τρόπο υλοποίησης της πρότασης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του.

Πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές του 2027 κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του λίγο μετά τις 11:00 με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ως πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το "βαθύ κράτος". Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες.

Έτσι, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή», είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Μαρινάκης: Θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι πρόκειται για μία πρόταση που θα συζητηθεί προεκλογικά και η όποια αλλαγή θα γίνει μετά τις εκλογές του 2027.



«Αν και προβλέπει το Σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου, για εμάς η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως καταλαβαίνετε απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες».



Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο» και εξήγησε: «Μιλάμε για αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας, μιλάμε για έναν βουλευτή ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως υπουργός. Για όσο διάστξημα ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα στη ίδια εκλογική περιφέρεια., Αν γίνει ένας ανασχηματισμός θα επανέρχεταο στη θέση του βουλευτή».

Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών



Ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική που υποστηρίζει ότι θα υπάρχουν παραπάνω βουλευτικά γραφεία. «Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία, το κόμμα, τη ΝΔ ενόψει του συνεδρίου. Γιατί για παράδειγμα για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών για να μην έχουμε στην πραγματικότητα αντί για 300, 350 συνολικά γραφεία. Όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, δεν είναι αποφάσεις, είναι σκέψεις που θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο».