Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για δημιουργία κόμματος ή και προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Σε διάψευση δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ιδρύει κόμμα και ότι προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της το Σάββατο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κάποια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών, όπως η ίδια το περιέγραψε.

Ακολούθησαν ωστόσο δημοσιεύματα κάποια εκ των οποίων ανέφεραν ότι η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στην ίδρυση του κόμματος, ενώ υπήρξαν και κάποια άλλα που ανέφεραν ότι θα αναμειχθεί με την πολιτική προσχωρώντας στο ΠΑΣΟΚ.

H ανάρτηση Καρυστιανού για τα δημοσιεύματα

Ωστόσο, με μια ανάρτησή της διέψευσε και τα δύο ενδεχόμενα η Μαρία Καρυστιανού.

«Η κοινωνία φλέγεται !

Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.

Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!!

Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.

Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας», γράφει ενώ χαρακτηρίζει FAKE τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας κόμματος από την ίδια και προσχώρησής της στο ΠΑΣΟΚ.



Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού

Εντωμεταξύ η Μαρία Καρυστιανού χθες βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, γονιού που έχασε τον γιο του Ντένις στην τραγωδία των Τεμπών και ο οποίος κάνει απεργία πείνας εδώ και ημέρες στο Σύνταγμα, με αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του προκειμένου να πάρει τις απαντήσεις που αναζητά.

«Πείτε μου για μια χώρα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει», δήλωσε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε:

«Δεύτερον δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή και στη συνέχεια να μας δώσουν εξηγήσεις γιατί η κυρία Αδειλίνη, ο κύριος Μπακαϊμης, ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Τσόγκας δεν θέλουν την εκταφή!.Ευρωβουλευτές, Ευρωπαϊκό δικαστήριο και Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα λογοδοτήσουν για αυτό που συμβαίνει».