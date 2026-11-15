Μαρία Ευθυμίου: «Στην Ελλάδα όσο πιο μίζερος και γκρινιάρης είσαι, τόσο πιο προοδευτικός θεωρείσαι» -H τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Σε μια καυστική ανατομία της νεοελληνικής νοοτροπίας και των στερεοτύπων που συνοδεύουν τη δημόσια συζήτηση προχώρησε η γνωστή ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks 2026 του Travel.gr, στηλιτεύοντας τη διαρκή τάση αυτοϋποτίμησης των Ελλήνων παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Η γνωστή ιστορικός εστίασε στο παράδοξο κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία, σημειώνοντας πως η αισιοδοξία έχει πλέον ενοχοποιηθεί: «Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου, αν ένα άτομο είναι αισιόδοξο, βλέπει τη θετική πλευρά και λέει “ναι, δεν έχουμε αρκετά σχολεία, αλλά φέτος χτίστηκαν τρία στην περιοχή μας και χρειάζονται άλλα δύο να τα διεκδικήσουμε”, αμέσως ιδεολογικοποιείται. Όσο πιο μίζερος, γκρινιάρης και μεμψίμοιρος είσαι, τόσο πιο προοδευτικός θεωρείσαι. Τέτοιες ταμπέλες βάζουμε. Αντίθετα, όσο πιο αισιόδοξος είσαι, τόσο πιο συντηρητικός καταγράφεσαι. Μιλάμε δηλαδή για μια ταραχή εν κρανίω που μας χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες».

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Παράλληλα, η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η τουριστική αισθητική και η εθνική εικόνα συνδέονται άμεσα με τη συλλογική αυτογνωσία: «Για να κρατήσουμε τους τουρίστες πρέπει να κρατήσουμε τον εαυτό μας. Να αποκτήσουμε προσωπικότητα. Να αποκτήσουμε τη χαρά της ζωής που μας αναλογεί», τόνισε.

Τέλος, αναφερόμενη στην παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας, τη συνέδεσε με την ιδιαίτερη ικανότητα των Ελλήνων να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν μέσα σε σύνθετες και απρόβλεπτες συνθήκες, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δώσε στον Έλληνα χάος να μερακλωθεί».

Υπέρ της ιστορικού ο Άδωνις Γεωργιάδης

Οι δηλώσεις της ιστορικού βρήκαν έναν ιδιαίτερα ένθερμο υποστηρικτή στο πρόσωπο του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «συμμορία της μιζέριας» την Αριστερά, απευθυνόμενος σε όσους διαμαρτύρονται άκριτα για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Έχω πραγματικά ενθουσιαστεί για αυτή την ανάλυση της καθηγήτριας μου στο ΕΚΠΑ κας Μαρίας Ευθυμίου. Λέει όλα όσα σκέφτομαι και πιστεύω για την κουλτούρα της μιζέριας που επικρατεί στη Χώρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Αντιδράσεις στην Αριστερά

Η τοποθέτηση της ιστορικού προκάλεσε αντιδράσεις και επιθετικά σχόλια στα social media. Από τις πιο έντονες ήταν εκείνη της Έλενας Ακρίτα, η οποία συνέδεσε τις επίμαχες δηλώσεις της Μαρίας Ευθυμίου με την αναπαραγωγή τους από την Ομάδα Αλήθειας.

«Κι από ιστορικός, κατέληξε λεζάντα στην Ομάδα Αλήθειας», σχολίασε χαρακτηριστικά, προτού αναπτύξει τη δική της επιχειρηματολογία για την προοδευτικότητα και την κοινωνική διεκδίκηση.

«Μίζεροι εκείνοι που αγωνίζονται για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται γκρινιάρηδες όσοι καταγγέλλουν τη φτώχεια, τον ρατσισμό, τον σεξισμό και την αστυνομική αυθαιρεσία.

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Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η Αριστερά δεν γεννήθηκε από τη μιζέρια, αλλά από την άρνηση να αποδεχθεί την αδικία ως φυσική τάξη πραγμάτων.

«Και χρειάζεται τεράστια αισιοδοξία για να πιστεύεις ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει», σημείωσε, επιμένοντας ότι η αισιοδοξία αυτή διατηρήθηκε παρά τις ιστορικές ήττες και διαψεύσεις.

Ζαχαριάδης: «Κανείς δεν μας λέει λαμόγια και κλέφτες»

Στην αντιπαράθεση παρενέβη στην πλατφόρμα Χ και ο Κώστας Ζαχαριάδης, επιλέγοντας να απαντήσει με πολιτικές αιχμές στον χαρακτηρισμό περί μιζέριας.

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«Μας κατηγορούν ότι είμαστε μίζεροι και γκρινιάρηδες. Δεν ισχύει! Φίλοι και καλοπροαίρετοι αντίπαλοι ξέρουν ότι είμαστε χαμογελαστοί και αισιόδοξοι άνθρωποι», έγραψε το στέλεχος της ΕΛΑΣ.

Και κατέληξε: «Υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό, κανείς δεν μας λέει λαμόγια και κλέφτες και αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Η υπεράσπιση από τον Πέτρο Ευθυμίου

Στον αντίποδα των επικρίσεων, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Ευθυμίου, παρενέβη δημόσια υπέρ της αδελφής του, χαρακτηρίζοντας «θλιβερές επιθέσεις» όσα γράφτηκαν εναντίον της.

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«Αν έγραφα για το θέμα των θλιβερών επιθέσεων κατά της αδελφής μου Μαρίας Ευθυμίου, θα ήθελα να έγραφα ακριβώς όπως το έκανε η Μαίρη Αποστολίδη», σημείωσε, αναδημοσιεύοντας εκτενές κείμενο της νομικού και αρθρογράφου.

Η υπερασπιστική επιχειρηματολογία εστιάζει στη διάκριση ανάμεσα στη μεμψιμοιρία και τη διεκδίκηση. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Ευθυμίου δεν απαξίωσε όσους αγωνίζονται για κοινωνικές αλλαγές, αλλά επέκρινε τη νοοτροπία που αρνείται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προβάλλεται η αναφορά της ιστορικού στην κατασκευή τριών σχολείων και στην ανάγκη διεκδίκησης άλλων δύο. Μια τοποθέτηση που, κατά τους υποστηρικτές της, αποδεικνύει ότι η αισιοδοξία και η διεκδίκηση δεν είναι ασύμβατες.