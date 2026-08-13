Μαργαρίτης Σχοινάς για τη φωτιά στη Χαλκιδική: «Φοβήθηκα ότι θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή» - iefimerida.gr

«Θα κινηθούμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε ζημιές στη Χαλκιδική θα καταγραφούν τάχιστα και οι αποζημιώσεις θα έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε την ημέρα της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Παραδέχτηκε ότι υπήρξαν στιγμές πραγματικού φόβου για το ενδεχόμενο μιας πολύ μεγάλης καταστροφής, η οποία όμως τελικά αποφεύχθηκε στο τέλος της ημέρας.

Εξήρε την υποδειγματική συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, των εναέριων μέσων και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η συντονισμένη δράση των επίσημων φορέων συνέβαλε καθοριστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο της πυρκαγιάς.

Αναγνωρίστηκε η κρίσιμη συνεισφορά των εθελοντών και των αγροτών της Χαλκιδικής. Επιπλέον, τονίστηκε η υποδειγματική στάση και η πλήρης συνεργασία των πολιτών με τις οδηγίες που εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές κατά την επιχείρηση.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για ακαριαία δράση του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών. Η ταχύτητα αντίδρασης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και την προστασία των πολιτών.

Αυτό τόνισε σε παρέμβασή του στην ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της σημερινής μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Υποδειγματική συνεργασία στη Χαλκιδική

Ο κ. Σχοινάς, ο οποίος είναι και δημότης του δήμου Κασσάνδρας, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη μέρα», ενώ παραδέχτηκε ότι «κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Όμως στο τέλος μιας πολύ δύσκολης ημέρας αποφύγαμε τα χειρότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξήρε τη συνεργασία που υπήρχε με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, τα εναέρια μέσα, το σώμα της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές, αλλά και τους αγρότες της Χαλκιδικής που βοήθησαν επίσης, αλλά και τη στάση του κόσμου, ο οποίος συνεργάστηκε όπως είπε με υποδειγματικό τρόπο με τις Αρχές.

«Πρέπει το κράτος να δρα ακαριαία όταν πρόκειται για τέτοιες μεγάλες καταστροφές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

