Marfin: Το σκεπτικό της απόφασης προφυλάκισης της 46χρονης -«Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη» - iefimerida.gr

«Ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας» που πραγματοποίησε τη φονική, εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Marfin χαρακτηρίζεται η 46χρονη στο σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκισή της.

Έτσι, παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια, ανακρίτρια και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι πρέπει να προφυλακιστεί.

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Οι ισχυρισμοί της 46χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη, τόσο στο υπόμνημα 30 σελίδων που παρέδωσε όσο και στις απαντήσεις της στην ανακρίτρια, επέμεινε ότι δεν σχετίζεται με τους δύο συγκατηγορούμενούς της, που επίσης έχουν προφυλακιστεί. Υποστήριξε πως τους ξέρει φυσιογνωμικά από τον αναρχικό χώρο, χωρίς όμως να τους γνωρίζει ή να έχει σχέσεις μαζί τους.

Επιπλέον, στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι είχε περάσει μπροστά από το κτίριο της Marfin στη Σταδίου μισή ώρα πριν από τα επεισόδια και πως την ώρα της φονικής επίθεσης ήταν με την αδελφή της και μία φίλη τους στην Πλατεία Συντάγματος.

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Κώστα Παπαδάκη, τις επόμενες ημέρες η 46χρονη θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας να αποφυλακιστεί. Θεωρεί ότι η απόφαση να οδηγηθεί στη φυλακή είναι άδικη και επιμένει ότι υπάρχει ήδη δεδικασμένο, καθώς τα ίδια στοιχεία της δικογραφίας, όπως βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες, είχαν εξεταστεί από τις Αρχές και το 2022, με την έρευνα τότε να αρχειοθετείται.