Marfin: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη -Αρνείται ότι συμμετείχε στα επεισόδια - iefimerida.gr

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της στην 3η τακτική ανακρίτρια η 46χρονη που κατηγορείται ότι συμμετείχε στον φονικό εμπρησμό της Tράπεζας Marfin κατά τη διάρκεια πορείας στις 5-5-2010, εξαιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους 3 υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος.

Η 46χρονη, όπως και οι άλλοι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων και έχουν προφυλακιστεί μετά την απολογία τους, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

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Αρνείται την κατηγορία η 46χρονη

Η κατηγορούμενη διά του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, παρέδωσε στην ανακρίτρια ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Νωρίτερα είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης η αδελφή της, με την οποία η κατηγορούμενη ήταν μαζί στην πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη υποστήριξε κατά την απολογία της: «Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο».

Η υπεράσπιση της 46χρονης σημειώνει πως τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας από την ανάλυση των φωτογραφιών δεν καταλήγουν σε ταυτοποίηση, αλλά σε «περιορισμένη υποστήριξη ομοιότητας», και υποστηρίζει πως τα ίδια στοιχεία είχαν εξεταστεί και το 2022 και είχαν οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της έρευνας.

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«Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί. Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο τον πραγματογνώμονα Γ. Καραθανάση, ο οποίος στην έκθεση που συνέταξε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από την ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν προκύπτει καμία διαφορά σε σχέση με εκείνα που ερεύνησαν οι Αρχές το 2022. Σε αυτό το στάδιο της έρευνας έχει προτείνει ακόμα δύο μάρτυρες υπεράσπισης.

Η έρευνα του «ελληνικού FBI»

Η 46χρονη, βάσει της έρευνας που διενεργήθηκε από το «ελληνικό FBI», φέρεται «να συνδέεται με την ομάδα που άμεσα εκδήλωσε την εμπρηστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια κάποιος συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος. Η συμμετοχή της συνίσταται στην ένταξή της στην ομάδα, στην παρουσία της πλησίον του άμεσα ''εκτελεστικού'' πυρήνα και στην ''υποστήριξη'' της δράσης του».

Βάσει της αστυνομικής έρευνας, η 46χρονη φέρεται να «συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτουργών να ενεργήσουν, συμμετέχοντας στον σχηματισμό του προστατευτικού κλοιού γύρω από αυτούς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ούτε θα εμποδιζόταν η ενέργειά τους ούτε η διαφυγή τους από τυχόν επέμβαση τρίτων».