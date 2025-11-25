 Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Να δράσουμε συλλογικά μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές - iefimerida.gr
Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών: Να δράσουμε συλλογικά μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές

Το στιλ της Μαρέβας Μητσοτάκη
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη / Φωτογραφία: IntimeNews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα Μπιντ Νασέρ ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία μίλησε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο X, η κυρία Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργεί ο εθισμός στα social media, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δράση μέσα από πολιτικές και δημόσιο διάλογο.

Σημεία από την ομιλία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου.

Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!

Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε.

Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές.

Τώρα είναι η στιγμή!

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!

Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση!».

