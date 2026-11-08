Μαραθώνιος: Σε 64 περιστατικά ενεργοποιήθηκε το ΕΚΑΒ - Τα 20 στο νοσοκομείο, ο απολογισμός του τριημέρου - iefimerida.gr

Σε 64 περιστατικά ανταποκρίθηκε το ΕΚΑΒ το διήμερο του Μαραθωνίου, εκ των οποίων τα 20 χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο (1 το Σάββατο και 19 την Κυριακή).

Το ΕΚΑΒ ολοκλήρωσε με επιτυχία την υγειονομική κάλυψη του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, εφαρμόζοντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών σε όλους τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

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Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί του ΕΚΑΒ, που επιχειρούσαν κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών, ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 64 περιστατικά, εκ των οποίων 6 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 58 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Από αυτά, 20 περιστατικά χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο (1 το Σάββατο και 19 την Κυριακή).

Η συνδρομή του ΕΚΑΒ στον Μαραθώνιο

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» (Σάββατο 7/11), 10 διακομιδές στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Κυριακή 8/11), 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» (Κυριακή 8/11) και 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Κυριακή 8/11).

Παράλληλα, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας που λειτούργησαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 299 δρομείς, εκ των οποίων 52 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 247 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

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Η διαχείριση των περιστατικών και των διακομιδών υποστηρίχθηκε από τα δύο Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, τα οποία διασφάλισαν τη συνεχή επικοινωνία και τον επιχειρησιακό συντονισμό, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) μερίμνησε για την αυξημένη ετοιμότητα των εφημερευόντων νοσοκομείων.

Η αποτελεσματική συνεργασία των συντονιστών των επιχειρησιακών κέντρων, των διασωστών, νοσηλευτών και ιατρών του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και των εθελοντών της διοργάνωσης, εξασφάλισε την άμεση αντιμετώπιση όλων των περιστατικών, τόσο κατά μήκος των αγωνιστικών διαδρομών όσο και στα ιατρεία του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συμβάλλοντας στην ομαλή ολοκλήρωση των αγώνων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.