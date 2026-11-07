Μαραθώνιος: Ουρές στο tae kwon do στο Φάληρο απο δρομείς που παραλαμβάνουν το υλικό συμμετοχής -Δείτε εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Ουρές σημειώνονται από νωρίς το πρωί στο tae kwon do στο Φάληρο απο δρομείς που παραλαμβάνουν το υλικό συμμετοχής τους στον Αυθεντικό Μαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας

Μάλιστα σε ρυθμούς ιστορικού ρεκόρ κινείται ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος διεξάγεται το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνοντας συνολικά 85.000 δρομείς από 125 χώρες σε όλες τις αποστάσεις.

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Με 25.000 αθλητές να παρατάσσονται στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, η φετινή διοργάνωση συνδυάζει κορυφαίο αθλητικό ανταγωνισμό με ισχυρό οικολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήδη ξεκίνησαν στους δρόμους της Αθήνας και οι δρομείς συρρέουν στο tae kwon do από το πρωί για να προμηθευτούν το υλικό συμμετοχής τους.

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Ουρές σημειώνονται από νωρίς το πρωί στο tae kwon do στο Φάληρο απο δρομείς που παραλαμβάνουν το υλικό συμμετοχής τους στον Αυθεντικό Μαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί αύριο

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Στην Αθήνα έχουν συγκεντρωθεί 85.000 δρομείς από 125 χώρες σε όλες τις αποστάσεις

Δείτε το βίντεο του iefimerida