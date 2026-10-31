Μάνη: Πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του μετά από καβγά για περιουσιακές διαφορές - iefimerida.gr

Τραγική κατάληξη είχαν οι περιουσιακές διαφορές μεταξύ δύο αδελφών στην Ανατολική Μάνη, καθώς , το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 53χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε, σήμερα το μεσημέρι, τον 57χρονο αδελφό του έπειτα από διαπληκτισμό για κτηματικές διαφορές.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Τραυματίστηκε ελαφρά και η αδερφή των δύο

Ελαφρά τραυματίστηκε και η αδερφή των δύο ανδρών που βρισκόταν μαζί τους στο κτήμα για το μάζεμα των ελιών.

Ο 53χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικούς ότι το όπλο του εγκλήματος το πέταξε σε ένα παρακείμενο ρέμα.