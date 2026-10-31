 Μάνη: Πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του μετά από καβγά για περιουσιακές διαφορές - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: Πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του μετά από καβγά για περιουσιακές διαφορές

Περιπολικό της αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / EUROKINISSI: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τραγική κατάληξη είχαν οι περιουσιακές διαφορές μεταξύ δύο αδελφών στην Ανατολική Μάνη, καθώς , το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 53χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε βάρος 57χρονου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 53χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε, σήμερα το μεσημέρι, τον 57χρονο αδελφό του έπειτα από διαπληκτισμό για κτηματικές διαφορές.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αερόπολης, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Τραυματίστηκε ελαφρά και η αδερφή των δύο

Ελαφρά τραυματίστηκε και η αδερφή των δύο ανδρών που βρισκόταν μαζί τους στο κτήμα για το μάζεμα των ελιών.

Ο 53χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Αερόπολης όπου και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικούς ότι το όπλο του εγκλήματος το πέταξε σε ένα παρακείμενο ρέμα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ αστυνομία δολοφονία πυροβολισμός περιουσιακά αδέλφια Μάνη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ