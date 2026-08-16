Ανατολική Μάνη: Πρωτόγνωρη θεομηνία, σε 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής -Ζημιές σε σπίτια και δρόμους [εικόνες και βίντεο] - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Μάνη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου 2026, όπως δείχνουν οι καταγραφές του Meteo.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην Κοκκάλα Μάνης, μέσα σε 4 περίπου ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής.

Η πρωτοφανής, όπως χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιφνιδίασε τους πάντες καθώς δεν αναμενόταν ένα τόσο έντονο καιρικό φαινόμενο.

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Συγκρινόμενη με τα δεδομένα του σταθμού της Σπάρτης που λειτουργεί από το 2009, προκύπτει ότι η βροχή αυτή είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή που πέφτει κατά μέσο όρο στη Σπάρτη τον Αύγουστο.

Η βροχόπτωση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της Κοκκάλας Μάνης

Οι καταιγίδες που προκάλεσαν τη βροχόπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και συνοδεύονταν από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ψευδοχρωματισμένο τα νέφη, όπως τα κατέγραψε ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12. Αποτυπώνεται η φάση (νερό ή πάγος) και το μέγεθος των υδάτινων αιωρημάτων μέσα στο νέφος.

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Σε αυτή, με μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές της κορυφής των νεφών όπου κυριαρχούν μικρού και μεγάλου μέγεθος παγοκρύσταλλοι, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί των ισχυρών καταιγίδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, με χρήση κατάλληλων αλγορίθμων, υπολογίστηκε ότι οι κορυφές των νεφών ξεπερνούσαν τα 13 με 14 χιλιόμετρα ύψος.

Φάση και μέγεθος των υδάτινων αιωρημάτων μέσα στο νέφος

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζεται η χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός ακτίνας 25 χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό, όπως αυτές καταγράφηκαν από το όργανο Lightning Imager του δορυφόρου Meteosat-12.

Όπως προκύπτει από αυτό, πάνω από 2.000 εκκενώσεις καταγράφηκαν από τις 14:00 έως τις 20:00, με τις μισές περίπου να καταγράφονται κατά τις ώρες 16:30-17:30, διάστημα στο οποίο σημειώθηκαν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις (68 χιλιοστά).

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Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις (κίτρινες-πορτοκαλί-κόκκινες αποχρώσεις) στην περιοχή στις 17:10 ώρα Ελλάδας.

Χρονική κατανομή των ηλεκτρικών εκκενώσεων σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων γρύω από τον σταθμό της Κοκκάλας Μάνης

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Νέφη και ηλεκτρικές εκκενώσεις

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Όλα τα δεδομένα του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12 παρέχονται από την EUMETSAT.

Πλημμύρες και απεγκλωβισμοί στην Ανατολική Μάνη

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική Μάνη, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί τουλάχιστον δέκα απεγκλωβισμούς οδηγών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Οίτυλο, το Καραβοστάσι, την Αλύπα, τα Κοκκάλα, την Έξω Νύμφη, τη Λάγια και το Πόρτο Κάγιο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, οι περισσότερες από οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις, μεταφέροντας τους οδηγούς σε ασφαλή σημεία.

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Σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις, οι οδηγοί κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους, όταν η ένταση των φαινομένων άρχισε να υποχωρεί.

Την ίδια ώρα, συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρέμεναν επί ώρες στους δρόμους, επιχειρώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο.

Στο Καραβοστάσι, μάλιστα, εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο.

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Κεραυνός χτύπησε γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο

Σοβαρό ήταν και το περιστατικό με μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για έμμεσο χτύπημα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Η προσέγγιση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί από την έντονη βροχόπτωση.

Γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης έσπευσαν στο σημείο, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παρέμεινε για προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα από τις εξετάσεις, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

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Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν την ένταση των φαινομένων ως πρωτοφανή για την εποχή.

Εικόνες χάους μετά την νεροποντή -Χείμαρροι οι δρόμοι

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) την Ανατολική Μάνη.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Από τις 16:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε περιστατικά όπου άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε οχήματα.

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Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική, στις περιοχές Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Η αναπληρώτρια δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, Γεωργία Λυροφώνη, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα».

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Όπως εξήγησε, αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια εξαιτίας των πλημμυρών.

Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στη θάλασσα

Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο.

Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω φερτών υλικών, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Παράλληλα, καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στο οδόστρωμα και σε γέφυρες.

Μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει πλήρης καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή.

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«Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος.

«Είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η Μάνη, μια κατεξοχήν άνυδρη και πετρώδης περιοχή, βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή ορμή νερού, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Όπως ανέφερε, ο μηχανισμός του Δήμου προσπαθεί να αποκαταστήσει τις πληγές που άφησε η κακοκαιρία, τόσο στις υποδομές όσο και στους δρόμους, ενώ τόνισε ότι θα χρειαστεί η συνδρομή της Πολιτείας για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Όπως ανέφερε, έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκκάλα και Λάγια, ενώ υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο, το οποίο σε ορισμένα σημεία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές.

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Παρά την ένταση των φαινομένων και τις μεγάλες ζημιές, ο κ. Εξαρχάκος υπογράμμισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ πως «ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι».