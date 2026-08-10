Μαίνεται η φωτιά στον Κουβαρά -Πνέουν ισχυροί άνεμοι, ζημιές σε δύο επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, όπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

«Αυτή την στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη από πριν, είναι βελτιωμένη. Έχει μερικώς οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο σε μια επιχείρηση (στα κοτοπουλάδικα) και σε κάποια σημεία ψηλά στο βουνό όπου επιχειρούν εναέρια και οι ισχυρές δυνάμεις πεζοπορούν όπου βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού. Η περιοχή έχει εκκενωθεί από την ώρα που εστάλη μήνυμα από το 112. Όσον αφορά τις ζημιές δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακόμα καθώς είναι αρκετά νωρίς», είπε στο iefimerida.gr ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου.



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Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, ανέφερε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι άνω των 7 μποφόρ και «γι' αυτό η πυρκαγιά πήρε διαστάσεις».



Όπως είπε, η φωτιά κινείται ανατολικά, στον ορεινό όγκο της περιοχής, όπου υπάρχει δυσκολία εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους. «Η πυρκαγιά έχει μπει σε μια χαράδρα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Ωστόσο φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα, κάτι που δυσχαιρένει το έργο των πυροσβεστών.

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Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από τη Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Βίντεο από τη φωτιά στον Κουβαρά

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα στις 08:30 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού και ένα νωρίτερα, στις 08:10, για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία κάνει εκτροπή κυκλοφορίας επί της Λ. Σουνίου από το ύψος της Λ. Λαυρίου, στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό και επί της Ελ. Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου.



Στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς

Στον Κουβαρά Αττικής μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

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Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με καπνογόνα σημεία.