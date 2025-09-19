Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι -Καταστράφηκε μεγάλο μέρος του [εικόνες] - iefimerida.gr

Στις φλόγες παραδόθηκε μεγάλο μέρος του εργοστασίου ξυλείας στο Μενίδι, όπου ξέσπασε φωτιά το απόγευμα της Παρασκευής.



Η φωτιά στο σημείο συνεχίζει να καίει, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική έχει περιοριστεί σημαντικά. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενο κτίριο όπου στεγάζεται, κατά πληροφορίες, αποθήκη με παπούτσια.



Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν και εναέρια μέσα.



Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα» έγραφε το μήνυμα από το 112.

Στην περιοχή των Αχαρνών πραγματοποιούνται οι κατωθι εκτροπές:

λ. Τατοΐου από το ύψος της λ. Καραμανλή

λ. δεκελείας από το ύψος της λ. Καραμανλή

παράδρομος της ν.ε.ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της λ. Δεκελείας

λ. Κύμης από το ύψος της λ. Τατοΐου (πάνω στη γέφυρα).

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της φωτιάς

