Μαίνεται η φωτιά στη Σκύρο -Ενισχύσεις τη νύχτα από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία, ξεκίνησαν να επιχειρούν και εναέρια - iefimerida.gr

Η φωτιά στη Σκύρο συνεχίζει να καίει εκτάσεις.

Στη διάρκεια της νύχτας οι άνδρες της πυροσβεστικής χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων δεν κατάφεραν να την περιορίσουν κι έτσι συνεχίζεται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες, κάτω από ισχυρούς ανέμους.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα άρχισαν τις ρίψεις στην περιοχή που καίγεται για δεύτερη ημέρα.

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Σύμφωνα με τη πυροσβεστική, από τα τρία ενεργά μέτωπα, το βορειοανατολικό είναι αυτό που τους δυσκολεύει καθώς είναι δύσβατο ακόμη και για τα πεζοπόρα τμήματα.

Ενισχύσεις από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας με πυροσβέστες και οχήματα από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία.

Οι ενισχύσεις έφτασαν στο νησί μετά τη 01:00, ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας. Συγκεκριμένα, στη Σκύρο μεταφέρθηκαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Αττικής (ΜΕΤΠΕ), έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

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Παράλληλα, στο νησί έφτασαν και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από πεζοπόρα τμήματα, ενώ αναμένεται να συνδράμουν και τα εναέρια μέσα το πρωί.



Λόγω της φωτιάς, χθες εκκενώθηκαν οι οικισμοί Πεύκο και Αγιος Φωκάς.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Χθες ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία Copernicus για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων από την πυρκαγιά στη Σκύρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήτονται από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.