Απάτη-μαμούθ: «Υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησαν πολίτη με δήθεν διαρροή και άρπαξαν 180.000 ευρώ - iefimerida.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), το οποίο το θύμα το κατήγγειλε στις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, άγνωστοι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να εξαπατήσουν ανυποψίαστο πολίτη, αποσπώντας το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ, όπως το ίδιο το θύμα κατήγγειλε.

Πώς κατάφεραν να αρπάξουν τη λεία-μαμούθ

Οι επιτήδειοι έπεισαν το θύμα ότι υπήρχε σοβαρή «διαρροή» και τον καθοδήγησαν να τυλίξει τα χρήματα σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει στην είσοδο οικοδομής πιθανότατα με την πρόφαση για να τα «προστατεύσουν». Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποσπάσουν το τεράστιο αυτό ποσό και να εξαφανιστούν.

Πλέον οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ για ακόμη μία φορά τονίζουν την ανάγκη προσοχής απέναντι σε τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες παρουσιάζουν έξαρση το τελευταίο διάστημα.