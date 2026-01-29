Το μέιλ του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στους εργαζόμενους -«Είμαι ράκος...» - iefimerida.gr

Μέιλ σε όλους τους εργαζόμενους απέστειλε χθες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.



Σύμφωνα με το Mega, στο μέιλ αυτό, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου εκφράζει την οδύνη του για την έκρηξη που στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες. Ταυτόχρονα, δηλώνει συντετριμμένος και εκφράζει τη στήριξή του τόσο στις οικογένειες των νεκρών γυναικών όσο και στους εργαζόμενους.

Στο mail προσπαθεί να τους καθησυχάσει και τους ενημερώνει ότι όλοι θα πληρωθούν το χρονικό διάστημα που το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό. Ταυτόχρονα τους ζητά να παραμείνουν ενωμένοι και να υπάρχει μεταξύ τους αγάπη, συναίσθημα που όπως αναφέρει, υπήρχε πάντα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα συνελήφθη μετά το πόρισμα της ΔΑΕΕ και αφέθηκε ελεύθερος ενώ η έρευνα για το φονικό δυστύχημα συνεχίζεται. Στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε ενήμερος για τα παράπονα εργαζομένων εδώ και καιρό ότι υπήρχε περίεργη μυρωδιά. Ερωτήματα προκύπτουν για το γιατί δεν έδρασε η εταιρεία μετά τα παράπονα αυτά, αλλά και για τα μέτρα προστασίας, όπως και για το γεγονός ότι ήταν αδήλωτος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπόγειος χώρος του εργοστασίου που κατέληξε να γίνει μετά τη διαρροή δεξαμενή αερίου που ανεφλέγη προκαλώντας την τεράστια έκρηξη και στερώντας τη ζωή από τις πέντε εργαζόμενες.

Η διαρροή του αερίου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ήταν πολύμηνη, κατά πληροφορίες από το καλοκαίρι.

Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

«Είμαι ράκος, συντετριμμένος, χάλια ψυχολογικά. Βιώνω ένα σοκ και το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τον χαμό των συναδέλφων μας. Σας στηρίζω και θα σας στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις για όσο χρειαστείτε.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι μισθοί σας θα πληρωθούν κανονικά για όσο παραμένει κλειστό το εργοστάσιο.

Ξέρω ότι αγχώνεστε για τη δουλειά σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θέλω να είστε ψύχραιμοι, να βοηθάτε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει ενότητα, με αγάπη και ταπεινότητα, όπως κάναμε πάντα όλοι».