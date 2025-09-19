Μάχη με τις φλόγες στο Μενίδι -Καίει η φωτιά στο εργοστάσιο, μεγάλες ζημιές [βίντεο] - iefimerida.gr

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Μενίδι μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας.



Η φωτιά συνεχίζει να καίει από το απόγευμα, καταστρέφοντας το εργοστάσιο. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πυροσβέστες δεν έχουν σταματήσει το έργο της κατάσβεσης, ενώ με μπουλντόζες προσπαθούν να ρίξουν χώμα στη φωτιά για να την περιορίσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο από τη φωτιά στο Μενίδι

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:16 και άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα 112 καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή του Μενιδίου, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.