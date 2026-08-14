Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής -Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες - iefimerida.gr

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.

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Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Συγκλονιστικά βίντεο από την εκκένωση παραθεριστών

Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, στην επιχείρηση εκκένωσης του οικισμού.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, «τις απογευματινές ώρες, σήμερα, πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και υπό τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά τετρακοσίων ογδόντα ένα (481) πολιτών από την παραλία ΣΙΒΗΡΗ Χαλκιδικής, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά δύο περιπολικά σκάφη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΠΛΣ), δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» Ν.Π. 11886, τρία αλιευτικά, πλήθος στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και ιδιωτικά σκάφη».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «κατόπιν ενημέρωσης της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τέθηκε σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Με τη συνδρομή των ανωτέρω σκαφών απεγκλωβίστηκαν διακόσια ογδόντα πέντε (285) άτομα από τη παραλία ΣΙΒΗΡΗ, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα ΣΑΝΗ» και «επιπλέον, εκατόν ενενήντα έξι (196) άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ “ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ”, με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης».

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Ενεργοποίηση του Copernicus για τη χαρτογράφηση των καμένων στη Χαλκιδική

Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και προς υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων αρχών.

Την υπηρεσία ενεργοποίησε, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας, στην ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες πλήττονται από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

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Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.