Μαγνητική τομογραφία σε παιδιά υπό αναισθησία, με μηχάνημα που δώρισαν οι AHEPANS στο ΑΧΕΠΑ - iefimerida.gr

Η πραγματοποίηση μαγνητικής τομογραφίας σε παιδιατρικούς -αλλά και ενήλικες- ασθενείς υπό αναισθησία είναι πλέον εφικτή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, χάρη στη δωρεά μηχανήματος που έγινε από την οργάνωση AHEPA και το κληροδότημα της Νάνσυ Χόρτον.

Τον εξοπλισμό παρέλαβε σήμερα η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ από τον ύπατο πρόεδρο της AHEPA, Κρις Κάιτσον, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ακτινολογικό τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος, παρουσία του αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης υφυπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Μάθιου Χαγκενγκρούμπερ.

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Ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ Παναγιώτης Παντελιάδης, παραλαμβάνοντας το μηχάνημα στο νοσοκομείο, στάθηκε ιδιαίτερα στην τριακονταετή παράταση της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του ΠΓΝΘ "ΑΧΕΠΑ", που κυρώθηκε τον περασμένο Μάιο. Ευχαρίστησε δε την οργάνωση για τη δωρεά επισημαίνοντας ότι το νέο μηχάνημα έρχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς καθώς το νοσοκομείο θα μπορεί να εξυπηρετεί στον μαγνητικό τομογράφο παιδιατρικά περιστατικά, κυρίως ογκολογικά, όπου είναι αναγκαία η χορήγηση αναισθησίας στους μικρούς ασθενείς.

Για τις νέες δυνατότητες που θα έχει η Κλινική Ακτινολογίας με τη χρήση του νέου μηχανήματος μίλησε ο διευθυντής της καθ. Αδάμ Χατζηδάκης. «Είναι ένα μηχάνημα ανασθησιολογικό, που αποτελείται από αναπνευστήρα και το μόνιτορ αναισθησίας και [...] η ιδιαιτερότητά τους είναι τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα, καθώς μπορούν να μπουν στον κλειστό χώρο ενός μαγνητικού τομογράφου όπου απαγορεύεται να μπαίνουν μη μαγνητικά υλικά. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε αναισθησία στον χώρο και των δύο μαγνητών του νοσοκομείου και να εξυπηρετήσουμε παιδιατρικά περιστατικά από μια μεγάλη περιοχή της Βορείου Ελλάδος», εξήγησε, διευκρινίζοντας πως και οποιοσδήποτε διασωληνωμένος ασθενής μπορεί να εξυπηρετηθεί σε αυτό το μηχάνημα.

«Η οργάνωσή μας ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως οι ρίζες μας βρίσκονται εδώ και η ανάπτυξή μας συνεχίζεται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα», επισήμανε ο ύπατος πρόεδρος της AHEPA, Κρις Κάιτσον εκφράζοντας τη χαρά του για την παρουσία του στην Ελλάδα και τη δυνατότητα της οργάνωσης να μπορεί να διαπιστώνει τις ανάγκες του νοσοκομείου και να έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην κάλυψή τους, προσφέροντας εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο. «Δεν είναι μόνο ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, είναι και υποχρέωσή μας να προσφέρουμε όταν μπορούμε. Έχουμε ωφεληθεί με πολλούς τρόπους από την παρουσία και τη δράση μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτό και θεωρούμε σημαντικό να ανταποδίδουμε», ανέφερε. Επισήμανε, δε, ότι «η προσφορά δεν αφορά το μηχάνημα ούτε το κτίριο», αλλά «αφορά τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα και τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από αυτό» και «αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειάς μας, το να βοηθάμε τους ανθρώπους με κάθε δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε να το κάνουμε σε όλο τον κόσμο».

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Για το έργο που επιτελεί η AHEPA στις ΗΠΑ και την Ελλάδα μίλησε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση παράδοσης του εξοπλισμού «αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της δέσμευσης που χαρακτηρίζουν αυτή την προσπάθεια». «Σε κάθε χώρα όπου έχω εργαστεί ένα από τα βασικά καθήκοντά μου ήταν να δημιουργώ γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Αμερικανών και των ανθρώπων της εκάστοτε χώρας. Τώρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, μπορώ να πω ότι αυτές οι γέφυρες έχουν ήδη δημιουργηθεί και υπάρχουν χάρη σε οργανώσεις όπως η AHEPA και χάρη σε όλη τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια», παρατήρησε. «Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είναι εξαιρετικά ισχυροί και γίνονται ακόμη ισχυρότεροι» και «αυτό οφείλεται στους ανθρώπους, στην προσπάθεια που καταβάλλετε και στα χρήματα που συγκεντρώνετε για τόσο σημαντικούς σκοπούς, όπως ο σημερινός», υπογράμμισε ο κ. Χαγκενγκρούμπερ απευθυνόμενος στους δωρητές του νοσοκομειακού εξοπλισμού.

ΑΠΕ ΜΠΕ