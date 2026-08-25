Μαγνησία: 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο - iefimerida.gr

Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 44χρονος Γερμανός στη Μαγνησία, ο οποίος έκανε μόνος τους διακοπές στο Πηγάδι Πτελεού.

Σύμφωνα με το magnesianews, τον αλλοδαπό αυτόχειρα, βρήκε απαγχονισμένο, η ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου δωματίου στο οποίο έμενε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και έντρομη ειδοποίησε τις Αρχές.

Βάσει των στοιχείων που προέκυψαν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, με την έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 44χρονο στην αυτοκτονία να βρίσκεται σε πλήρη εξέληξη.