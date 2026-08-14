Μαγιορκίνης: Πώς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική μπορεί να σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel - iefimerida.gr

Στην αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος στην Αττική και στο ενδεχόμενο αυτή να σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel το 2023, αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε αρχικά ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου «είναι κάθε χρόνο από το 2010 από την πρώτη μεγάλη έξαρση στη δυτική Μακεδονία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισημαίνοντας ότι το 2026 «είναι από τις χρονιές που έχουμε σχετικά αυξημένη δραστηριότητα», ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε ότι «φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα στην ανατολική Αττική σε περιοχές όπως το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας, τα προηγούμενα χρόνια τα περισσότερα κρούσματα καταγραφόταν στην Κεντρική Ελλάδα και στη Θεσσαλία, εξετάζεται εάν «ο τυφώνας Daniel το 2023 μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά».

Όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων και στις ηλικιακές ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο, ο κ. Μαγιορκίνης αναφερόμενος σε κρούσματα που εμφανίζουν συμπτώματα, είπε πως «φαίνεται ότι έχει μεγάλη προτίμηση στις μεγάλες ηλικίες καθώς η διάμεση ηλικία είναι 73 ετών, που σημαίνει ότι το 50% είναι πάνω από τα 73 και άλλοι γύρω στα 65».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός επισημαίνοντας ότι «σε 1 στα 150 άτομα που θα μολυνθούν θα προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα όπως λήθαργος, υπνηλία, σύγχυση, σπασμοί».