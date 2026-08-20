Μαγιορκίνης για ιό Δυτικού Νείλου: Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν -Πότε ανησυχούμε - iefimerida.gr

Καθησυχαστικός ως προς την πορεία της λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται, εμφανίστηκε σήμερα ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, οι περισσότεροι θα περάσουν τη λοίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν, ενώ η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150 ανθρώπους που μολύνονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150»

Όπως ανέφερε, στις σοβαρές περιπτώσεις, όμως, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι έντονη και να απαιτείται άμεση νοσηλεία.

Συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, λήθαργος, φωτοφοβία, σπασμοί ή παράλυση μπορεί να υποδηλώνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Μάλιστα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα

Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι τα σοβαρά περιστατικά είναι εκείνα που χρειάζονται ειδικό διαγνωστικό έλεγχο. Η χρονική περίοδος από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού έως την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι δυνατόν να εμφανιστούν ακόμη και έως δύο εβδομάδες αργότερα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική εικόνα στο δέρμα που να δείχνει αν ένα τσίμπημα προήλθε από μολυσμένο κουνούπι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση στο δέρμα οφείλεται στο σάλιο του κουνουπιού και στην αλλεργική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει, όχι στην παρουσία του ιού.

Γιατί έχει σημασία η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Αναφερόμενος στη σημασία της καταγραφής των κρουσμάτων ανά περιοχή, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε ότι η γεωγραφική αναφορά έχει νόημα, καθώς τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έτσι, η αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένδειξη ότι οι κάτοικοι εκεί πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Δείτε το στιγμιότυπο απο την ΕΡΤ