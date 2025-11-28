Τούνη έξω από τα δικαστήρια: Αν μέχρι σήμερα διερωτώνται για μένα αν είμαι θύτης ή θύμα, μια κοπέλα από την επαρχία πώς θα βρει το δίκιο της; - iefimerida.gr

Λίγο πριν τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής, η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τη συνέχιση της δίκης που αφορά το revenge porn βίντεο.

Στο πλευρό της ήταν η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη, καθώς και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, επισημαίνοντας ότι η δικαστική διαδικασία είναι κάτι που περίμενε πολύ καιρό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα», υπογράμμισε ακόμα η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer ανέφερε ακόμη ότι νιώθει στενοχωρημένη και ότι επιθυμεί να τελειώσει αυτό το μαρτύριο.

Ο δικηγόρος της, κ. Δημητρακόπουλος, είχε καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο ώστε η διαδικασία να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, και η έδρα έκανε δεκτή την πρότασή του.﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη στάθηκε στο γεγονός πως ο τότε σύντροφός της παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα σε αυτή την υπόθεση, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο στεναχωρεί και την ίδια. Έκανε λόγο για καταδικαστέες συμπεριφορές από τους δύο κατηγόρουμενους που «προσβάλλουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών που σέβονται τη γυναίκα και την προσωπικότητα αυτών των στιγμών».

Η υπόθεση του revenge porn βίντεο αποκαλύφθηκε το 2020, όταν η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μήνυση κατά δύο ανδρών, υποστηρίζοντας ότι αυτοί ευθύνονται για τη δημοσιοποίηση ενός ιδιωτικού της βίντεο, το οποίο κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ήδη από το 2017.

Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για το γεγονός μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και σε συνεντεύξεις της, αναφέροντας τη σοβαρή ηθική βλάβη που έχει υποστεί.