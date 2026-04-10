Λουτράκι: Η πρώην αντιδήμαρχος Κορίνθου έσωσε 10χρονο παιδί που πνιγόταν με φαγητό σε ταβέρνα -Τι δήλωσε στο iefimerida - iefimerida.gr

Μια πράξη ψυχραιμίας και επαγγελματισμού εκτυλίχθηκε σε ταβέρνα στο Λουτράκι, όταν ένα 10χρονο αγοράκι κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του την ώρα που έτρωγε.

Η πρώην αντιδήμαρχος Κορινθίων, Μαρίνα Ραντίτσα, η οποία υπηρετεί στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με την οικογένειά της για φαγητό, όταν από διπλανό τραπέζι όπου καθόταν μια οικογένεια από την Κόρινθο ακούστηκαν φωνές αγωνίας. Ένα από τα παιδιά της παρέας, περίπου 10 ετών, είχε πνιγεί την ώρα που έτρωγε χόρτα και παρουσίαζε έντονα συμπτώματα απόφραξης της αναπνευστικής οδού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς να χάσει χρόνο, της ζήτησαν βοήθεια. Η ίδια ανταποκρίθηκε άμεσα, πλησίασε το παιδί και εφάρμοσε τις κατάλληλες τεχνικές πρώτων βοηθειών για περιπτώσεις πνιγμού σε παιδιά. Με σταθερότητα και καθαρό μυαλό, κατάφερε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να αποκαταστήσει την αναπνοή του, βάζοντας τέλος στην αγωνία που είχε κυριεύσει το χώρο.

Πρώην αντιδήμαρχος στο iefimerida: Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς περαιτέρω επιπλοκές

Όπως ανέφερε η ίδια στο iefimerida «παρενέβην άμεσα σε περιστατικό παιδιού με συμπτώματα πνιγμού από φερτά. Εφάρμοσα τις κατάλληλες τεχνικές πρώτων βοηθειών για μικρά παιδιά με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της αναπνοής του παιδιού. Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε επιτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές».

H Μαρίνα Ραντίτσα

Η έγκαιρη αντίδρασή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο. Το παιδί συνήλθε πλήρως, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική παρέμβαση, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν έκρυψαν την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη τους για την έκβαση του περιστατικού.