Καρέ-καρέ η πτώση ποδηλατών σε αγώνα στο Λουτράκι -Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται Ιταλός αθλητής [βίντεο] - iefimerida.gr

Καρέ καρέ κατέγραψε θεατής το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι.

Βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr αποτυπώνει τη στιγμή της πτώσης και τον τραυματισμό ποδηλατών.

Σημειώνεται ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο ένας ποδηλάτης

Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, ο Ιταλός έχει υποστεί τον σοβαρότερο τραυματισμό, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.