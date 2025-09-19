Λήξη συναγερμού στο River West -Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα - iefimerida.gr

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στο εμπορικό κέντρο River West, στο Αιγάλεω, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα.

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού, αφού κατά τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

River West: Η εκκένωση μετά το απειλητικό τηλεφώνημα

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr﻿, στις 15:33, ζητήθηκε από τους πελάτες και από το προσωπικό να εκκενώσουν τον χώρο του εμπορικού κέντρου.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του ΤΕΕΜ.

Υπάλληλος στο River West: «Η ασφάλεια του εμπορικού ζήτησε να εκκενώσουμε το κατάστημα»

«Στις 15.30 η ασφάλεια του εμπορικού μάς ζήτησε να εκκενώσουμε το κατάστημα, καθώς κάποιος τηλεφώνησε και ανέφερε πως έχει αφήσει εκρηκτικά. Βγήκαμε αμέσως έξω. Η αστυνομία ήταν ήδη στο σημείο. Μας έχουν απομακρύνει με ασφάλεια και αναμένουμε», ανέφερε υπάλληλος καταστήματος του River West στο Iefimerida.

Βίντεο από τη στιγμή που ο κόσμος βγαίνει από το εμπορικό κέντρο