 Live η τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Live η τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη

Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου
Κωνσταντίνος Τασούλας και Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε εξέλιξη είναι η τελετή για την απόδοση του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Στην τελετή παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε live:

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της οχυρωματικής δομής του ιστορικού μνημείου μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού και βιοκλιματικές προδιαγραφές. Tο έργο υλοποιήθηκε με χορηγία της Metlen.

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