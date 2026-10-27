Live η τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, παρουσία Τασούλα και Μητσοτάκη - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η τελετή για την απόδοση του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Στην τελετή παρίστανται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών και της οχυρωματικής δομής του ιστορικού μνημείου μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες φωτισμού και βιοκλιματικές προδιαγραφές. Tο έργο υλοποιήθηκε με χορηγία της Metlen.

