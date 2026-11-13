Οι «ληστές με τις βαριοπούλες»: Η δράση της συμμορίας με τα δύο αδέρφια και το βίντεο ντοκουμέντο - Άρπαζαν ρολόγια και κοσμήματα

Δύο αδέρφια, 32 και 27 ετών, βρίσκονται πίσω από σειρά διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας βαριοπούλες για να παραβιάζουν τις εισόδους των καταστημάτων και να αρπάζουν κοσμήματα και ρολόγια.

Σύμφωνα με την έρευνα των στελεχών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, οι δύο άνδρες είχαν ως αποκλειστική πηγή εισοδήματος τα κλοπιμαία, καθώς, όπως προέκυψε, δεν είχαν εργαστεί ποτέ ούτε είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον δύο κλοπές οχημάτων και μία απόπειρα διάρρηξης κοσμηματοπωλείου.

Πρόκειται για άτομα με βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς έχουν συλληφθεί επανειλημμένα για παρόμοια αδικήματα, έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και τους έχουν επιβληθεί κατά καιρούς περιοριστικοί όροι.

Το σχέδιο με τις βαριοπούλες και τα κλεμμένα αυτοκίνητα

Τα δύο αδέρφια φέρονται να παρακολουθούσαν τα κοσμηματοπωλεία που είχαν βάλει στο στόχαστρο, για να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και να υπολογίσουν τη λεία που θα μπορούσαν να αποσπάσουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας γάντια, προχωρούσαν στη διάρρηξη. Με τη χρήση βαριοπούλας έσπαγαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές εισόδους των καταστημάτων, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό τους και αφαιρώντας κοσμήματα και ρολόγια.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα, τα οποία αποκτούσαν λίγο πριν από κάθε διάρρηξη. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωκαν να μην έχει προλάβει να δηλωθεί η κλοπή τους από τους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Η απόπειρα διάρρηξης στο Κερατσίνι

Χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου 2026. Εκείνη την ημέρα έκλεψαν δύο αυτοκίνητα, ένα από το Περιστέρι και ένα από το Χαϊδάρι, καθώς το πρώτο όχημα υπέστη τροχαίο ατύχημα λίγο μετά την αφαίρεσή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το δεύτερο αυτοκίνητο για να μεταβούν σε κοσμηματοπωλείο στο Κερατσίνι.

Εκεί, με τη βοήθεια βαριοπούλας, επιχείρησαν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του καταστήματος.

Όμως, έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους και να αποχωρήσουν.