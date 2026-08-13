Ληστεία σοκ στα Χανιά: Έκλεψαν ιδιοκτήτη καντίνας -Του έβγαλαν με πένσα τα δαχτυλίδια - iefimerida.gr

Θύμα ληστείας έπεσε ένας 85χρονος ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο 85χρονος ήρθε αντιμέτωπος με την εισβολή αγνώστου, ο οποίος με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο σπίτι του και απαίτησε την είσπραξη της ημέρας.

Αφού πήρε 500 ευρώ, o δράστης δεν έμεινε εκεί και απαίτησε τα δαχτυλίδια που φορούσε ο 85χρονος. Με ειδικό πενσάκι αφαίρεσε έξι δαχτυλίδια από τα δάχτυλα του θύματος, καθώς επίσης και τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό του.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο δράστης τον έδεσε σε καρέκλα, του έκλεψε το τηλέφωνο και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο.

Κατάφερε να λυθεί

Τελικά, ο 85χρονος κατάφερε να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια από τον υπάλληλο σεκιούριτι διπλανού ξενοδοχείου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα μέλη του οποίου προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 85χρονο.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.