Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στα Εξάρχεια -Συνελήφθη ο δράστης, τον αναγνώρισαν από το τατουάζ [βίντεο]

Στόχος ληστή έγινε φαρμακείο στην περιοχή των Εξαρχείων, επί της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης απείλησε με όπλο την 27χρονη υπάλληλο του φαρμακείου, την ακινητοποίησε και την ανάγκασε να του δώσει 500 ευρώ, όπως φαίνεται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια ο ληστής ζήτησε από την υπάλληλο να ανέβει στο πατάρι, με τον ίδιο να τρέπεται σε φυγή.

Συνελήφθη ο δράστης -Τον αναγνώρισαν από το τατουάζ

Τελικά, ο δράστης δεν κατάφερε να διαφύγει, καθώς λίγες μέρες αργότερα τον αναγνώρισαν από το τατουάζ στο χέρι του.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, με τον δράστη να προφυλακίζεται, καθώς ήταν σεσημασμένος, με τον φάκελό του να υπάρχει σε αστυνομικά τμήματα της Νοτιοανατολικής Αττικής.