Το βαρύ ποινικό παρελθόν του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων -Διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο, συμμετείχε σε συμμορία - iefimerida.gr

Γνώριμος των Αρχών φαίνεται πως είναι ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε με μοτοσυκλέτα την ανήλικη στη Λιοσίων.

Ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν συνελήφθη μετά την παράσυρση και την εγκατάλειψη της συνομήλικής του, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ανηλίκων την ερχόμενη Πέμπτη, 23 Απριλίου, στις 10 το πρωί.

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολείο και όπλα -Πώς και πότε είχε απασχολήσει τις αρχές ο 16χρονος Σουδανός

Ο 16χρονος, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε βασικό ρόλο στη συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και είχε εξαρθρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από τη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Στους αστυνομικούς είχαν φτάσει, τότε, πληροφορίες πως αποθήκευε στο σπίτι του τα ναρκωτικά και στη συνέχεια, κατόπιν εντολών των γονιών του, προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας με κάνναβη.

Η διακίνηση γινόταν στο κοινό προαύλιο των σχολείων (γυμνασίου και λυκείου), ενώ, βάσει των εν λόγω πληροφοριών, σκόπευαν να διοχετεύσουν πάνω από 300 συσκευασίες κάνναβης σε μαθητές που θα συμμετείχαν σε πενθήμερη εκδρομή.

Μετά τις εν λόγω πληροφορίες είχε πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας στο διαμέρισμα που έμενε είχαν κατασχεθεί μεταξύ άλλων: νάιλον συσκευασία με ηρωίνη βάρους 206 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με κάνναβη βάρους 282 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με κάνναβη βάρους 219 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία με 319 επιμερισμένα σακουλάκια με κάνναβη, βάρους 908 γραμμαρίων, πάνω από 43.000 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας κ.ά.

Λίγους μήνες πριν από αυτή την υπόθεση και συγκεκριμένα στις 25/7/2024 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. για το νομό περί όπλων.

Οι αστυνομικοί τον είχαν συλλάβει έπειτα από σήμα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για άτομο που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κύθνου και Τραυλαντώνη, και είχε μαζί του όπλο.

Φτάνοντας στο σημείο τον εντόπισαν να κάθεται σε πεζούλι μαζί με άλλα άτομα. Στην αριστερή του τσέπη προεξείχε η λαβή πιστολιού, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν ένα πλαστικό μαζί με γεμιστήρα, ενώ στη δεξιά του τσέπη είχε ένα μαχαίρι 17 εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13 Δεκεμβρίου 2023 είχε εμπλακεί σε επεισόδιο που είχε διαδραματιστεί στο σχολείο που φοιτούσε (στο οποίο, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, διακινούσε ναρκωτικά).

Ο ίδιος είχε καταθέσει τότε πως «διαπληκτίστηκα μαζί τους (εννοεί δύο νεαρούς με καταγωγή από την Αίγυπτο), διότι ενημερώθηκα ότι ενοχλούσαν κορίτσια στο προαύλιο. Ο (ανέφερε όνομα ενός) με χτύπησε με ένα ξύλο στο πρόσωπο και μου προκάλεσε εκδορές».

Μία από τις ανήλικες είχε καταθέσει πως ο ένας από τους δύο με τους οποίους είχε διαπληκτιστεί ο νυν 16χρονος, την είχε πλησιάσει και της είχε τραβήξει τα μαλλιά χωρίς λόγο, ενώ άλλη ανήλικη είχε καταθέσει πως ο δεύτερος την είχε πλησιάσει και την είχε θωπεύσει στο στήθος και τα οπίσθια.