Τροχαίο στη Λιοσίων: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον ανήλικο Σουδανό που παρέσυρε την 16χρονη - iefimerida.gr

Σε ανακρίτρια ανηλίκων παραπέμπεται ο ανήλικος Σουδανός, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε την 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων.

Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και ακόμα τρεις νεαροί που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Ποινική δίωξη στον 16χρονο Σουδανό για δύο κακουργήματα

Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Οι διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος των υπολοίπων συλληφθέντων

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

Υπόθαλψη εγκληματία

Ψευδή κατάθεση

Ψευδή καταγγελία στις αρχές

Προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του θα ζητήσει ο ανήλικος Σουδανός

Ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.