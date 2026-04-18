Οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε ανήλικη επί της Λιοσίων και την εγκατέλειψε -Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ - iefimerida.gr

Σε σοβαρή κατάσταση εισήχθη στο ΚΑΤ ανήλικη που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα επί της Λιοσίων, με τον ασυνείδητο οδηγό να διαφεύγει από το σημείο.
Το περιστατικό έγινε στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη (15-16 ετών) και να διαφεύγει από το σημείο.
Σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο