Λήμνος: Επείγουσα αεροδιακομιδή 72χρονου από το «Silver Muse» μετά από καρδιακό επεισόδιο, ανοιχτά της Μύρινας - iefimerida.gr

Λήμνος: Επείγουσα αεροδιακομιδή 72χρονου από το «Silver Muse» μετά από καρδιακό επεισόδιο, ανοιχτά της Μύρινας

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Μύρινας στη Λήμνο όταν 72χρονος επιβάτης του «Silver Muse» υπέστη καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse» έπλεε ανοιχτά της Μύρινας, στη Λήμνο όταν 72χρονος επιβάτης του υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να ζητηθεί επείγουσα ιατρική συνδρομή, σύμφωνα με το limnoslive.

Το αίτημα επείγουσας διάσωσης διαβιβάστηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε αρχικά στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Άμεση κινητοποίηση στο σημείο

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην απογείωση ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμική Αεροπορία, το οποίο προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο και εκτέλεσε επιχείρηση ακριβείας πάνω από το κατάστρωμα.

Το διασωστικό προσεγγίζει το κατάστρωμα του πλοίου /Φωτογραφία: LimnosLive
Το κρουαζιερόπλοιο /Φωτογραφία: LimnosLive
Επιχείρηση αεροδιακομιδής-Μεταφορά στο νοσοκομείο Λήμνου

Με συντονισμένες κινήσεις, το πλήρωμα του ελικοπτέρου παρέλαβε τον 72χρονο ασθενή από το Silver Muse, ολοκληρώνοντας την αεροδιακομιδή του προς τη στεριά υπό συνεχή παρακολούθηση.

Tο Silver Muse προσεγγίζει τη Λήμνο /Φωτογραφία: LimnosLive
Το super puma σε επιχειριση διάσωσης / Φωτογραφία: LimnosLive
Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

