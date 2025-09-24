Έρευνα του Λιμενικού μετά από αναφορά για επίθεση στον στολίσκο για τη Γάζα νότια της Κρήτης - iefimerida.gr

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης του λιμενικού έπειτα από αναφορά του στόλου για τη Γάζα για επίθεση σε σκάφος της ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla», στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ