Συγκλονιστικό βίντεο: Λιμενικός σώζει πυροσβέστη στη Χαλκιδική, ενώ βοηθούσε πολίτες - iefimerida.gr

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν σε παραλία στην περιοχή Σίβηρη στη Χαλκιδική, όταν ένας πυροσβέστης κατέρρευσε ενώ επιχειρούσε μέσα στη θάλασσα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένας πυροσβέστης, εξαντλημένος από την πολύωρη μάχη με τις φλόγες, κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα στη Σίβηρη. Βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει στην απομάκρυνση πολιτών, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε την παραλία απειλητικά.

Η άμεση επέμβαση ενός λιμενικού και δύο συναδέλφων του αποδείχθηκε σωτήρια. Οι τρεις άνδρες αντέδρασαν ακαριαία, ανέσυραν τον αναίσθητο πυροσβέστη από το νερό και τον μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο λιμενικός παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τον άνδρα σε θέση ανάνηψης και χορηγώντας του οξυγόνο. Η ενέργειά του ήταν καθοριστική για να τον βοηθήσει να συνέλθει, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Συνολικά τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, γεγονός που αναδεικνύει τις ακραίες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στη Χαλκιδική συνεχίζονται αδιάκοπα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο άτυχος άνδρας επιχειρούσε επί ώρες στο κύριο μέτωπο της φωτιάς και στη συνέχεια βρέθηκε στην παραλία για να προσφέρει βοήθεια στους πολίτες που βρίσκονταν εκεί.

Το πύρινο μέτωπο πλησίαζε απειλητικά την ακτή και οι συνθήκες έγιναν εξαιρετικά δραματικές, καθώς εξελισσόταν η επιχείρηση απομάκρυνσης του κόσμου από την περιοχή.

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Χαλκιδική: «Μάχη» στην ξηρά και στη θάλασσα

Ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, η υπερβολική σωματική εξάντληση τον κατέβαλε, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Η παρέμβαση ενός λιμενικού που βρισκόταν κοντά, μαζί με δύο συναδέλφους του πυροσβέστη, υπήρξε καθοριστική.

Οι τρεις άνδρες αντέδρασαν ακαριαία, ανέσυραν τον αναίσθητο άνδρα από το νερό και τον μετέφεραν με ασφάλεια στη στεριά, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο

Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Ο λιμενικός τοποθέτησε αμέσως τον πυροσβέστη σε θέση ανάνηψης και του χορήγησε οξυγόνο, βοηθώντας τον να συνέλθει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Mega﻿.

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Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι συνολικά τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη Χαλκιδική.﻿

Απομακρύνθηκαν 481 πολίτες

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 481 άτομα.

Υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες σήμερα επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Σίβηρη της Χαλκιδικής.

Ο συντονισμός των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), δύο σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ.

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Συνολικά περισυνελέγησαν 285 άτομα από την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνη, ενώ 196 άτομα επιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» ΝΠ 11886 και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού με απόλυτη ασφάλεια.

Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα τρία Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής καθώς και ιδιωτικά σκάφη.