Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι για κατασκοπεία, στη Σαλαμίνα -Φωτογράφιζαν το ναυτικό οχυρό - iefimerida.gr

Στη σύλληψη δύο Ρουμάνων για κατασκοπεία προχώρησαν λιμενικοί το απόγευμα της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, χθες το απόγευμα η Λιμενική Αρχή της Σαλαμίνας ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός επαγγελματικού – τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Ρουμανίας), το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι Λιμενικοί τους έκαναν έλεγχο και βρήκαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε από το πλήρωμα Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που έφεραν.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα χρηματικά ποσά των 4.700€ και 400$, ενώ το Ε/Π-Τ/Ρ σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, προκειμένου να διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος των ναυτιλιακών εγγράφων του.