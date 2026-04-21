«Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης, το εμπόριο θα διεξάγεται κανονικά», λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου - iefimerida.gr

Ανοιχτό είναι πλέον το λιμάνι της Μυτιλήνης, σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη.

«Το λιμάνι, που είχε κλείσει από τους δικαίως διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους, άνοιξε και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έτσι το εμπόριο θα διεξάγεται κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Status FM.

Υπενθυμίζεται ότι το λιμάνι ήταν κλειστό εδώ και επτά μέρες λόγω κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού.

Κινητοποιήσεις παρά το πακέτο στήριξης λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης

Επιπλέον, ο κ. Μουτζούρης ανέφερε ότι μπορεί ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, να εξήγγειλε πακέτο μέτρων στήριξης, ωστόσο οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποίησης τους, καθώς υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους.

«Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;», είπε.