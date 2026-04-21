«Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης, το εμπόριο θα διεξάγεται κανονικά», λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου - iefimerida.gr

«Άνοιξε το λιμάνι της Μυτιλήνης, το εμπόριο θα διεξάγεται κανονικά», λέει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης / Φωτογραφία: Eurokinissi
Ανοιχτό είναι πλέον το λιμάνι της Μυτιλήνης, σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη.

«Το λιμάνι, που είχε κλείσει από τους δικαίως διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους, άνοιξε και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έτσι το εμπόριο θα διεξάγεται κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Status FM.

Υπενθυμίζεται ότι το λιμάνι ήταν κλειστό εδώ και επτά μέρες λόγω κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τα μετρά κατά της μετάδοσης του αφθώδους πυρετού.

Κινητοποιήσεις παρά το πακέτο στήριξης λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης

Επιπλέον, ο κ. Μουτζούρης ανέφερε ότι μπορεί ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, να εξήγγειλε πακέτο μέτρων στήριξης, ωστόσο οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποίησης τους, καθώς υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ταχύτητα των υπηρεσιών του κράτους.

«Ο κόσμος επειδή αμφισβητεί την ταχύτητα του κράτους, έχει διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, είτε πλημμυρών, είτε σεισμών, είτε ασθενειών, αργεί να ανταποκριθεί, φοβάται ο κόσμος ότι θα αργήσουν. Και έρχονται οι κτηνοτρόφοι, μου λένε, έχω τρία παιδιά, τι κάνω;», είπε.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

