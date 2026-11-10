Λιχαδονήσια: Προσάραξε αλιευτικό με δύο επιβαίνοντες -Εισροή υδάτων χωρίς θαλάσσια ρύπανση - iefimerida.gr

Στο σημείο δύο περιπολικά του Λιμενικού για την παροχή συνδρομής, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Αλιευτικό σκάφος με δύο επιβαίνοντες προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή των Λιχαδονησίων, στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη, τα οποία κατευθύνθηκαν στην περιοχή για να συνδράμουν τους επιβαίνοντες και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.